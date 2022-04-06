شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 166 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبه منطقة اسوان بالصحراء الشرقية.