شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: امتحانات مراحل النقل بالابتدائى والإعدادى تبدأ 7 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ما تم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجارى كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأوضح: أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة و بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف عطية، أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو أجازات يتخللها يومين عمل فقط ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.