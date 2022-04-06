تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان بتهمة الالتحاق بـ"جماعة إرهابية" لـ9 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابي، لجلسة 9 مايو؛ لندب محامي، للحضور مع المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهي جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.