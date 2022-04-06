من البيت.. تعرف على خطوات استخراج جواز السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

توفر وزارة الداخلية خدمة التقديم على استخراج جوازات السفر إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال على مصلحة الجوازات؛ توفيرًا على وقت المواطنين والتقليل من تكدس المواطنين مع انتشار فيروس كوررونا.

وتأتي الخطوات الخاصة باستخراج جواز السفر "أونلاين" على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية)

https://enationality.moi.gov.eg/Home/Contact

- تدشين حساب جديد وكلمة سرية

- وضع الملفات المطلوبة وهي:

* بطاقة الرقم القومي + صورة منها؛ أو شهادة الميلاد لمن دون ال 16 عام

* 4 صور شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء واضحة المعالم

* شهادة تثبت الموقف التجنيدي للذكور + صورة منها

* شهادة مؤهل دراسي في حالة عدم ثبوتها في البطاقة ليتم اثباتها في الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب

* وثيقة زواج + صورة منها (للاناث) في حالة اثبات اسم الزوج في جواز السفر

- ملأ البيانات المطلوبة في استمارة جواز السفر

- دفع الرسوم المطلوبة و معرفة ميعاد الاستلام