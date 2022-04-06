"عايز اشتري تليفون".. حيلة شخصين استدرجا صاحب محل وسرقاه بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بسابقة تواصل أحد الأشخاص معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وأبدى رغبته في شراء هاتفين محمولين وطلب منه التقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لتسليمه الهاتفين وفور وصوله استقل السيارة صحبته، وأثناء ذلك فوجئ باستقلال شخص آخر السيارة وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على الهاتفين كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلي عنه بأحد المناطق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير مرتكبي الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها وتبين أن قائدها وراء ارتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع آخر- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال استقلالهما السيارة المشار إليها وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة-المستخدمة في ارتكاب الواقعة"-الهاتفين "المستولى عليهما").

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والهاتفان واتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.