ضبط شخصين زورا أختام رسمية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي "له معلومات جنائية"، بحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، وبمواجهته اعترف بأنه كان في طريقه لتسليمه (لأحد الأشخاص-مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") مقابل تحصله على مبلغ مالي.

أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، كما أقر بسابقة طلبه من الأول تقليد الختم المشار إليه لصالح أحد الأشخاص، له معلومات جنائية "محبوس على ذمة إحدى القضايا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد الأختام الرسمية وترويجها.