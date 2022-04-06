ضبط 29 متهمًا بحوزتهم 38 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 49049 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 29 متهمًا بحوزتهم 38 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 49049 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.

كما تم ضبط 87 قضية مخدرات، بإجمالي 94 متهما، وضبط 15 متهما هاربا، وضبط 9 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 277 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25857 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.