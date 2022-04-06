كشف لغز سرقة سيارة سجائر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ثلاثة أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بسرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مندوب مبيعات بإحدى الشركات لتوزيع السجائر، يفيد بأنه حال تواجده بدائرة القسم بالسيارة قيادته "ميكروباص" تابعة للشركة محل عمله بداخلها كمية من السجائر أنواع مختلفة تقدر بحوالي (800 ألف جنيه) توقف بالسيارة بمحطة وقود بدائرة القسم لتوزيع بعض السجائر ولدى عودته اكتشف سرقة السيارة وما بداخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة أقوال المُبلغ وبمناقشته مرة أخرى عدل عن أقواله وقرر بأنه اختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء على السيارة وما بداخلها، وفي سبيل ذلك استعان (بشخصين "أحدهم موظف بذات الشركة") لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة قام بتسليم أحدهم نسخة من مفاتيح السيارة لسرقتها بالاشتراك مع الآخر ثم قام باختلاق الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم بدائرة قسم شرطة الزيتون وأضاف أحدهم بقيامه باستئجار شقة بمنطقة العبور بالقليوبية لإخفاء المسروقات، وتم استهداف الشقة المشار إليها أسفرت عن ضبط كمية من متحصلات الواقعة وأضافوا ببيع باقي الكمية المستولى عليها لعملاء الشركة محل عمله، وباستدعاء مسئول الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات والسيارة واتهمهم بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.