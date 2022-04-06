ضبط طرفي مشاجرة في القاهرة بحوزة أحدهم أسلحة وذخائر نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهم أسلحة وذخائر نارية ومواد مخدرة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمكن السيطرة على الموقف وأمكن تحديد وضبط طرفيها (طرف أول "شخصين" أحدهما مصاب بجرح طعني -طرف ثان "3 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثاني بالتعدي على المصاب من الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها وبتفتيش سيارة المشار إليه عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة-كمية من مخدر البودر - 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، المستخدمة في ارتكاب الواقعة و2 سنجة"- مبلغ مالي –4 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين من الطرف الثاني بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.