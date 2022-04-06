تغريم 6 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 698 أرجيلة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6248 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 6220 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 565 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 148 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 698 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.