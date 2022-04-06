شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة وشبورة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
- الأربعاء 6 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
- الخميس 7 أبريل:
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة
- الجمعة 8 أبريل:
انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- السبت 9 أبريل إلى الإثنين 11 أبريل:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.