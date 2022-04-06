شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض إصدار مصر لأول سندات مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر ذلك النوع من السندات.

- ويبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 0.85% ولأجل 5 سنوات، مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات المقومة بالدولار وأقل تكلفة، وقد جاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار".



