شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 9 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 17 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 30 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 17 جنيها.
- فاصوليا الخضراء 32 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.