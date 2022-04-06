شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين القومي للبحوث وجمعية مُستثمري 6 أكتوبر لخدمة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول توقيع المركز بروتوكول تعاون مع جمعية مُستثمري السادس من أكتوبر؛ بهدف تحقيق التكامل بين المركز القومي للبحوث وكافة قطاعات الدولة الصناعية من خلال استراتيجية الدولة الشاملة التي تخدم التنمية والاقتصاد القومي والمجتمع.

وأفاد التقرير بتقديم المركز القومي للبحوث بموجب هذا البروتوكول الاستشارات العلمية للجهات المُستفيدة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتي تخدم أعضاء جمعية المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمجتمع، وتقوم الجمعية بتوفير فرص عمل وتدريب بالمصانع المختلفة لطلاب المنح والدراسات العليا وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمعاهد المركز المختلفة، بالإضافة إلى إجراء التجارب العلمية والعملية ذات الصلة بموضوع التعاقد.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مُشتركة تتولى الإشراف على تفعيل بنود هذا البروتوكول، فضلاً عن مناقشة وحل ما يطرأ من مشكلات في تنفيذ ومتابعة بنود البروتوكول، وتحديد أولوية الأنشطة وتنفيذها ومتابعة سير العمل.

وقع البروتوكول الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشئون المشروعات البحثية والعلاقات الدولية، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، بحضور الدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنية، والدكتورة إيناس أبوطالب أستاذ البيئة بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز ومنسق عام البروتوكول، وأعضاء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بالمركز، والمستشار إيهاب خضر أمين عام المركز القومى للبحوث، والدكتور وائل الخولى نائب رئيس الجمعية، والمهندس محمد النشار رئيس الشعبة الهندسية بالجمعية، وشيماء محمد مدير العلاقات العامة بجمعية مُستثمري أكتوبر.