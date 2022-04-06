شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: إعفاء ضريبى 3 سنوات لمن لم يمر على تخرجهم 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، اجتماع مع ممثلي هيئة الضرائب المصرية، وتناول الاجتماع طرق المحاسبة الضريبية الخاصة بأطباء الأسنان وشروط ومدة الإعفاء الضريبي والخدمات المضاف عليها ضريبة القيمة المضافة وخطوات غلق النشاط ووقف البطاقة الضريبية والضريبة الخاصة بالدخل للأطباء العاملين فى عيادات أو المراكز بنظام النسبة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه فيما يخص المحاسبة الضريبية لأطباء الأسنان فتتم إما بطريقة دفترية أو تقديرية، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة فيتم إحتسابها علي الخدمات التجميلية فقط في مجال طب الأسنان وفي هذا الشأن أكد أعضاء مجلس النقابة العامة من الحاضرين للإجتماع أن معظم حالات طب الأسنان التي يطلق عليها حالات "تجميلية " هي خدمات علاجية وتعويضية وليست تجميلية، مثل: تقويم -ڤينيرز -زراعة اسنان- حشوات بلون الاسنان، وأن وصف حالات "تجميلية" يطلق علي اختيار المريض لتغيير الوضع التشريحي للاسنان إلي وضع أكثر جمالاً من ناحية اللون أو الشكل بناءاً علي رغبته وليس لعلاج تشوهات من ناحية الشكل واللون والتنسيق .

وفيما يخص الإعفاء الضريبي، قالت النقابة: إن الأطباء ممن لم يمر على تخرجهم 15 عام تحسب بشهادة التخرج يكون الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنوات بشرط الحد الأقصي لصافي الدخل 50 ألف جنية وفي حالة زيادة صافي الدخل عن هذا الرقم تتم المحاسبة علي المبلغ الأعلي من 50 ألف فقط وليس كامل المبلغ ، وبالنسبة للأطباء ممن مر علي تخرجهم أكثر من 15 عام فا يكون الإعفاء الضريبي لمدة عام واحد وبنفس الشروط السابقة، وفي حالة وجود أكثر من عيادة يشترط مجموع صافي دخل العيادات لايتعدي الـ50 ألف جنيه وتتم المحاسبة بنفس الشروط السابقة وكل الأنشطة يتم إضافتها علي بطاقة ضريبية واحدة .

وأضافت: فيما يخص إلغاء النشاط، يتم تقديم طلب إخطار توقف بمكتب الضرائب ويتم تسليم البطاقة الضريبية والتوجه لمأمور الضرائب المسؤول عن المنطقة وعمل فحص حتي تاريخ إنهاء النشاط، وفيما يخص المحاسبة الضريبية لنسبة دخل طبيب الأسنان من العامليين بالعيادات والمراكز فا يتم فتح ملف ضريبي للطبيب وإثبات كامل دخله من كل العيادات والعمل الحكومي وأي دخل أخر له مع ضرورة إثبات كامل مصروفاته وتشمل (مصروفات شخصية كإستخدام المحمول وصيانة السيارة والدراسات العليا والكورسات وأي كتب علمية وأي مصروفات أخري ) .

وتم الإتفاق خلال الاجتماع علي عمل محاضرات توعية بشكل دوري منتظم مسجلة وتعرض علي وسائل التواصل الإجتماعي لشرح تفاصيل المحاسبة الضريبية لكل أطباء الأسنان والرد علي إستفساراتهم ، كما تم الإتفاق علي تواجد مندوب من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية في فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأطباء الأسنان لتقديم المساة والرد علي أي إستفسار .