شكرا لقرائتكم خبر عن "تموين القاهرة" تضبط 261 طن سلع غذائية مخزنة بغرض الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الحملات المكثفة والمستمرة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 261.500 طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية ( كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الاحتكار والبيع فى السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وحلول شهر رمضان، أو السلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين أن حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 51.550 طن دقيق و9.600 طن نخالة دقيق، و 28.5 طن أرز، و 35.9 طن سكر، و 10.5 طن فول، و 32.920 طن زبدة، و 4.376 طن قمر الدين، و4 طن لوبيا، و5 طن عدس أحمر، و 5.5 طن ذرة صفراء، و 7.2 طن تمر هندي، و 2.7 طن جوز هند، و 7.5 طن كاكاو، و8 طن لبن بودرة، و 11.5 طن مشروبات سريعة التحضير، و10 طن سميد بسبوسة، و15 طن شراب جلوكوز، و 4.7 طن نشا، و 7.8 طن مكرونة، و 9.35 كجم كمبوت خوخ، و200 كجم تمر ، و750 كجم طحينة، بالإضافة إلى 3780 علبة تونة ، و 15 الف علبة فول مدمس، 33500 زجاجة زيت، و٦٣.٢٠٠ 63200 علبة صلصة وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.