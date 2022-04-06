شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تنظم ندوة "دور الكلية فى مواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز تنمية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة بعنوان دور الكلية في مواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات، وقد أقيمت تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وبإشراف الدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مها أبو حطب رئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية ومدير مركز تربية الطفل.

حاضر فى الندوة الدكتورة فادية يوسف عبد المجيد أستاذ الصحة العامة بقسم رياض الأطفال .

وناقشت الندوة العديد من المحاور منها التمسك بتعاليم القيم التربوية، بجانب غرس المبادئ السليمة والصحيحة والقيم والفضيلة بين الأبناء والنشء، وتنفيذ قوانين مكافحة المخدرات، بالإضافة إلي تعميم مراكز علاج المدمنين، ومحاولة حل المشاكل الاجتماعية المسببة للإدمان.

وأوضحت الندوة أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، والتنمية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي وانتشار البطالة والسفر إلى الخارج، إلي جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

وتمحورت الندوة في بدايتها حول التدخين وأضراره على صحة الفرد وما هي الأسباب والعوامل المؤثرة على حدوث المضاعفات من تلك العادة الغير صحية، وتطرقت أيضا إلى حماية الطفل من التدخين السلبي وكيفية التحكم في تلك الظاهرة.

كما تطرقت الندوة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وماهي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الأقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، المخاطر الصحية منها و أشكالها المتنوعه المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية علي الدم و مناعة الجسم وعلي الجهاز العصبي و باقي الأعضاء وفي نهاية الندوة تحدثت عن وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل و طرق الوقاية وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.