شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستقبل سفير كازاخستان للتعاون بمجال السكك الحديدية والموانئ البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏استقبلت وزارة النقل خيرات لما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور سانرهار اوليكهانوف مستشار السفارة واللواءرضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسفير أحمد رزق مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي‏.

في بداية اللقاء، تبادل الجانبان التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم وأكد سفير جمهورية كازاخستان أن القيادة السياسية وجهت زيادة التعاون مع مصر في كافة المجالات ومنها النقل، وأن هناك اهتمام كبير من الجانب الكازاخستاني في التعاون المشترك في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبادلات التجارية ‏عن طريق نقل البضائع من كازاخستان للسكك الحديدية الي الصين، ‏حيث يوجد ميناء بحري لها ‏يتبع كازاخستان، ثم إلى مصر والعكس من الصادرات الواردة من مصر وخاصة وأنها بوابة لكافة الدول الأفريقية ‏بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال السكك الحديدية.

‏وأكدت وزارة النقل على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك ‏في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبدلات التجارية أو في الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ البحرية مثل إدارة وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض والأرصفة، مشيرة إلى أنه مع التطور الكبير الذي تشهده مجال السكك الحديدية في مصر فإن مجال التعاون‏في إقامة مصنع لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية من الممكن أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك خاصة وأن القيادة السياسية وجهت بالعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.