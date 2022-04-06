شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 124 ألف مشروع صغير بقروض 2,2 مليار جنيه وفرت 123 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2022/2023 فى يوليو الماضى وحتى الآن فى تنفيذ 12,4 ألف مشروع ، بقروض 2 مليار و 218 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 123 ألف فرصة عمل مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل.

وأوضح شعراوى، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، بقروض 2,6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 137 ألف فرصة عمل ، يليها محافظة سوهاج بعدد 21 ألف مشروع ، بقروض 2,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 124 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 19 ألف مشروع ، بقروض 1,6 مليار جنيه و وفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية 17 ألف مشروع، بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه ووفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل ، ثم الشرقية بعدد 16 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه و وفرت المشروعات 121 ألف فرصة عمل.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، و تطوير الأسواق القروية .

وأشار شعراوى، إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

و كشف اللواء شعراوى، أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ( مشروعك ) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض ، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.