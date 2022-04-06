شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الرابع الابتدائى يبدأون امتحان الرياضيات بتقييمات فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم الأربعاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس، فى مادة الرياضيات، حيث استقبلت المدارس الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية وانطلقت الاختبارات بواقع امتحان منفصل لكل مدرسة ومختلف عن الأخرى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هدف الامتحان هو تقييم الطلاب فى منهج شهرى فبراير ومارس للتأكد من تحقيق نواتج التعلم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.