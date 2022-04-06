مصطفى يطلب تطليق زوجته: "رفضت تعملي استشوار.. ومش فرفوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "مصطفى. ح"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالب فيها خلع زوجته، مبررًا طلبه: "بتهتم بشغل البيت ومش فاضية تعملي استشوار".

قال الزوج في دعواه رقم 229 لسنة 2021 إن زوجته "نجوى. ح" دائمة الاعتناء بالبيت وإعداد الطعام "مفيش مكان لدلع جوزها.. ومش فرفوشة".

وعن الأيام الأولى لزواجه، قال مصطفى "عشت معاها أجمل أيام حياتي، لتظاهرها أمامي بالحب والالتزام الديني والأخلاقي، قائلًا: "لكنها لم تهتم إلا ببيتها وشكلها أمام الناس ولم تعطيني دقائق من وقتها، لذلك قررت الانفصال عنها كثيراً بكل الطرق".

وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، أوضح "مصطفى": "استيقظت من النوم في وقت متأخر ولم يكن عندي الوقت للذهاب للحلاق لاستطيع الذهاب لفرح صديقي المقرب، فطلبت منها تعملي استشوار فرفضت وذهبت للمطبخ".

وأضاف الزوج أنه اندهش من عدم اهتمام زوجته بحديثه فغادر غاضبًا وبعد عودته رفضت الحديث معه فغادر إلى منزل أسرته.

وبعد شهرين قضاهما بمنزل أسرته وفشل الصلح، لجأ لمحكمة الأسرة يطلب تطليق زوجته للضرر، ولا تزال منظورة حتى الآن.