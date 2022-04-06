"خانته فقتلها أثناء ممارسة العلاقة".. كيف تخلص "صياد" من زوجته بكفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقبل صياد في العقد الثالث من العمر، على قتل زوجته، نتيجة خلافات زوجية بينهما، بعد شكه في سلوكها، وذلك بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بعدما طبق بيديه على عنقها قاصدًا قتلها.

قبل عدة سنوات تقدم المتهم "أحمد. م"، لخطبة زوجته، وبعد سنوات انتقلا إلى منزلهما بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وبدأت حياتهما سعيدة دون أية خلافات جوهرية تُعكر مستقبل حياتهما.

ومع نهاية العام الماضي، بدأت بعض الخلافات تدب بين الزوجين، بعدما شك الزوج "الصياد" في سلوك زوجته، لكنه حاول مقاومة ظنونه تجاه الفتاة التي سعى طوال حياته للارتباط بها.

ظلت وساوس الشيطان تراوض "الصياد" إلى أن قرر الانتقام من الزوجة بعدما تيقن من خيانتها له، وارتباطها عاطفيًا بشخص آخر، وفي يوم 18 يناير الماضي قرر الزوج إنهاء مسلسل شكه بزوجته من خلال الإقدام على قتلها بطريقة ظن أنه سيهرب من خلالها من الوقوع في قبضة العدالة.

مساء يوم الواقعة دعا المتهم زوجته إلى فراشها وما أن انفرد بها على الفراش أثناء العلاقة الحميمة حتى جثم عليها، وشل مقاومتها، وأطبق بكلتا يديه على عنقها ضاغطًا عليها حتى فاضت روحها إلى بارئها، قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.

بعدما انتهى الزوج من فعلته، حاول إبعاد الشبهة الجنائية عنه، والادعاء بأن الزوجة قد توفيت وفاة طبيعية، حيث أبلغ المتهم الطبيب -الذي أجرى الكشف الطبي على الضحية- باكتشافه وفاتها فجأة، لكن الطبيب اكتشف وجود آثار أصابع حول رقبة الضحية، فقام بإبلاغ قوات الأمن على الفور.

بدورها قامت الأجهزة المعنية بالتحري عن الواقعة، حتى قرر مدير نيابة مطوبس ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الزوجة، لبيان سبب الوفاة، وحبس الزوج القاتل على ذمة التحقيق لحين معرفة أسباب الوفاة.

كما تم التحفظ على الزوج، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، وبتضييق الخناق عليه أقر بقتل زوجته خنقًا أثناء نومها، وأنه أبلغ الطبيب باكتشافه وفاتها، بسبب شكه في سلوكها.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرضه المتهم على النيابة العامة، لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة، وأسباب قيامه بفعلته التي أنهت حياة الزوجة في الحال.

ومساء 6 أبريل الماضي، أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، صيادًا يقيم بقرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتل زوجته في شهر يناير الماضي.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة اليوم الأول من دور محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في شهر إبريل الجاري برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، موعدًا لأولى جلسات محاكمة المتهم.

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