​رئيس "سلامة الغذاء" يكشف موعد نتيجة تحاليل "شيوكولاتة المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موعد إصدار نتيجة تحاليل الشيكولاتة التي تحتوي في مكوناتها على مشتقات من نبات الخشخاش المخدر.

يأتي ذلك بعد جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية أن تؤثر هذه الأغذية على نتائج فحص المخدرات الذي يجرى للعاملين.

وقال منصور في تصريحات لمصراوي، إنه من المقرر أن تُعلن نتيجة تلك التحاليل خلال 3 أيام.

وشدد على أن الهيئة أخذت الموضوع على محمل الجد منذ انتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل، رغم أن هذا النوع من الحلوى غير متواجد بكثرة في مصر.

كانت وزارة الداخلية، أصدر بيانا حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها؛ للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق؛ لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.