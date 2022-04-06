شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لمرضى فقر الدم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقر الدم حالة مرضية تصيب الدم وينتج عنها نقص خلايا الدم الحمراء فى الدم، الأمر الذى يسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان، وجدير بالذكر فإن النساء هم الأكثر عرضة لفقر الدم عن الرجال بشكل كبير، حيث إن نسبة فقر الدم عند الرجال مختلفة بشكل كبير عن الرجال فيعد الرجل يعاني من فقر الدم عند وصول الهيموجلوبين نسبة أقل من 13.5 أما النساء يعانين من فقر الدم في حالة كانالهيموجلوبين أقل من 12.

وفى التقرير التالى نقدم نصائح رمضانية لمرضى فقر الدم، وحال أخبرك الطبيب بإمكانية الصيام فى رمضان، لابد وأن تتبع مجموعة من الشروط والنصائح المهمة، نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- الإسراع إلى تناول وجبة لإفطار: وعدم التأخر عنه، فيكفي فترة النهار الطويلة التي يمتنع فيها المريض عن تناول الطعام، كما يجبتأخير تناول وجبة السحور بقدر المستطاع حتى تكون فترة الصيام أقل ما يمكن.

2- البدء بتناول التمر: فتزداد أهميته لمن يعانون من مرض الأنيميا، لأن التمر يحتوي على السكريات الطبيعية التي يمتصها الجسم سريعاً، بالإضافة لاحتوائه على الحديد والمعادن الهامة لمرضى فقر الدم.

3- تناول إفطار متوازن: أي يحتوي على كل العناصر الغذائية، وذلك لاستعادة العناصر المهمة التي يفقدها أثناء الصيام.

4- تناول الفاكهة خاصة الفراولة والتين والموز والتفاح، لأنها تحتوي أيضاً على المادة الأساسية لكرات الدم الحمراء وهي الحديد.

5- الاهتمام بوجبة السحور: واختيار أطعمة غنية بالحديد أيضاً، مثل الفول والعسل الأسود، ويمكن وضع بعض من قطرات عصير الليمونعلى الفول أو الزبادي في السحور لأنه يساعد على إمتصاص الحديد.

6- الالتزام بمواعيد الأدوية: حيث يصف لك الطبيب مواعيد محددة لتناول الأدوية تتناسب مع أوقات الصيام، ويجب عدم التأخر عنها.

7- تجنب شرب المنبهات: كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها تمنع إمتصاص الحديد في الجسم.

8- أخذ قسط كاف من الراحة: والنوم عدد ساعات أكبر، ويفضل هذا خلال فترة الصيام، وكذلك الابتعاد عن ممارسة الأنشطة التي تسببالإجهاد.

9- تناول الطعام إذا شعر المريض بالإرهاق: فقد لا يتحمل الصوم ويحتاج إلى تناول الأطعمة الهامة لحالته المرضية، وحينها يجب يتناولوجبة متكاملة وكذلك السوائل، وإن لم يشعر بتحسن فيجب أن يراجع الطبيب.