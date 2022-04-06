شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع.



