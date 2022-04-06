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92% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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