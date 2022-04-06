شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخصصات المطلوبة للمدارس اليابانية ومواعيد التقدم لها × 10معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي للعام الدراسى المقبل، نرصد فى التقرير التالى التفاصيل.

ـ فتح باب التقدم إلكترونيا حتى يوم 19 إبريل يوما.

ـ يتم التقديم إلكترونيا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

ـ الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science).

ـ يشمل التقديم أيضا: معلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية.

ـ خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.

ـ يجيب المتقدم على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

ـ يجب على المتقدم قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها.

ـ يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

ـ على المتقدم التأكد من خدمة الإنترنت لديه قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلي فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى.

ـ تفعيل البريد الإلكتروني الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة ورقم موبايل مفعل وصحيح، حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.