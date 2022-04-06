شكرا لقرائتكم خبر عن "البرازيلى المجمدة بـ80 جنيهًا".. تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كذلك طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية والمجمدة وأيضا الدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى. طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 95 جنيها للكيلو طرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 80 جنيها للكيلو بدلا من 85 جنيها طرح اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيها للكيلو