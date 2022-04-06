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درجات الحرارة تصل لـ42 درجة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود  طقس شديد الحرارة نهارا  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6  أبريل  :
 القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 19 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة


درجات الحرارة المتوقعة السبت 9  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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