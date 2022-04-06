درجات الحرارة تصل لـ42 درجة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل :القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 19 درجة