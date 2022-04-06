شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 20

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 37 19

دمنهور 36 19

بلطيم 25 17

مطروح 26 17

السلوم 32 18

سيوة 41 20

بورسعيد 33 20

دمياط 32 20

الزقازيق 39 21

المنصورة 35 19

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 20

العريش 37 20

رفح 36 20

رأس سدر 39 21

نخل 37 15

نويبع 38 21

طابا 35 21

كاترين 30 16

الطور 34 20

شرم الشيخ 38 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 36 22

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 21