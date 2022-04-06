بعد مرور 3 أيام.. نقيب الإعلاميين يكشف موقف رصد البرامج الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن موقف البرامج الرمضانية من الرصد الإعلامي لها حتى الآن.

وقال سعدة في تصريحات لمصراوي، إن المرصد الإعلامي للنقابة يقوم بمتابعة كافة البرامج التي تعرض في رمضان، سواء البرامج الحوارية ذات الصبغة الرمضانية المعروفة ببرامج الهارد توك، وكذلك برامج المقالب والبرامج الدينية والفنية وغيرها.

وأوضح سعدة أن مرصد النقابة لم يرصد حتى ثالث أيام رمضان مخالفات تُذكر من أي برنامج، حيث تلتزم البرامج حتى الآن بالمعايير الموضوعة والتي تتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

ولفت سعدة إلى أن مرصد النقابة تابع برامج الهارد توك المعروضة على مختلف القنوات، ولم يرصد بها أي مخالفات حتى الآن، حيث التزم الإعلاميون وضيوفهم بالمعايير المهنية، مؤكدا أن مرصد النقابة يعمل على مدار الساعة طوال شهر رمضان وعلى فترتين صباحية قبل الإفطار، ومسائية بعده، لمتابعة كل ما يعرض على الشاشات المختلفة.

وشدد نقيب الإعلاميين، على ضرورة التزام كافة الإعلاميين من مقدمي البرامج الرمضانية بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وعدم الوقوع في أخطاء جسيمة قد تُعرض مرتكبيها للجزاء.

وأكد سعدة أن النقابة استعدت لشهر رمضان من خلال رفع كفاءة المرصد الإعلامي وخصوصًا فيما يتعلق بالبرامج الرمضانية كالبرامج الدينية والثقافية والفنية والحوارية، حيث يقوم المرصد بمتابعة تلك البرامج وما يرد بها وإبلاغ مجلس النقابة أولاً بأول بكل التفاصيل.