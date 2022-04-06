تدخل فوري مباشر.. الصحة النفسية: تلقينا 383 مكالمة لأفكار ومحاولات انتحارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عدد المكالمات التي تلقاها الخط الساخن للاستشارات النفسية حتى الآن.

وقالت الأمانة في بيان اليوم، إنه بعد مرور عامين من تطوير الخدمة، تم استقبال 25448 مكالمة منذ بداية أبريل 2020، وحتى نهاية مارس الماضي، من بينها 383 مكالمة طارئة لأفكار أو محاولات انتحارية تستلزم التدخل الفوري المباشر من قبل المعالجين، الذين قاموا بمهامهم على الفور وعلى أكمل وجه للتعامل مع تلك الحالات.

وأشار الأمانة إلى التدخلات غير المباشرة للوقاية من الانتحار عن طريق التوعية بخدمات الأمانة العامة للصحة النفسية وكيفية التحويل إليها، بالإضافة إلى الاستشارات النفسية لكل أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

كانت الأمانة أطلقت خدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية في منتصف ديسمبر 2015، لساعات محدودة من اليوم، ثم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا جرى تطويرها بأبريل 2020 لتصبح على مدار 24 ساعة.

ويتلقى الخط الساخن المكالمات يوميا طوال أيام الأسبو، من خلال فريق مقدمي الخدمة الذين يستقبلون مكالمات الجمهور، ثم يتم توجيهها إلى خدمة الاستشارات النفسية من خلال فريق من المعالجين تم تدريبهم على أحدث وسائل العلاج النفسي، بالإضافة إلى الإشراف المتواصل على المعالجين والعاملين فى خدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية على الرقم 16328.