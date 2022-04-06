"مستقبل وطن" ينظم أنشطة خدمية ورياضية وثقافية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ومحاربة الغلاء.

ذكر الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في محافظة أسيوط، افتتحت أمانة مركز منفلوط معرضًا لبيع مستلزمات المواد الغذائية واللحوم والخضروات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومحاربة الغلاء، ويضم المعرض منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وياميش رمضان، ويتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

كما أعلنت أمانة الحزب بأسيوط، عن المسابقة الرمضانية الكبري "نفحات رمضانية/أسرة قرانية"، وتتضمن حفظ الأسرة للقرآن الكريم "كاملاً- نصفه- ربعه"، للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، وذلك تحت إشراف لجنة من مديرية أوقاف المحافظة، على أن يكون أخر موعد للتقديم يوم 20 رمضان 1443 هجريًا.

وفي الجيزة، وفرت أمانة مركز أبو النمرس، سيارات متنقلة لبيع المواد السلع الغذائية المخفضة ضمن مبادرة "أهلا رمضان" لتجوب السيارات شوارع القري بالمركز وخاصة منيل شيحة، وتضم المعروضات داخل السيارات، السكر بـ9 جنيهات، والأرز بـ9 جنيهات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلي قيام الأمانة بتوزيع كراتين المساعدات الغذائية العينية، على المواطنين في قرى طموه وترسا، بمناسبة شهر رمضان.

كما وزعت أمانة مركز الوراق 300 كرتونة من المساعدات الغذائية العينية المتنوعة على المواطنين في القري الأكثر احتياجاً داخل المركز لإدخال الفرحة والبسمة على وجوه أهالينا، وقام عضوين بأمانة الحزب بالمحافظة، بتجهيز وجبات الإفطار على الصائمين، لتوزيعهم على المارة وعمال اليومية والأيتام، في طريق سقارة السياحي والحرانية خلال آذان المغرب.

‏ كما واصلت أمانة مركز أوسيم، توزيع شنط المساعدات الغذائية العينية علي أهالي قري شنباري، حيث سيتم توزيع شنط خلال شهر رمضان بمنازل الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي دمياط، نظمت أمانة مركز فارسكور احتفالية كبرى لتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات بمسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث كرم مدرسة محمد عبد العال العيوطي الإعدادية المشتركة بمناسبة الفوز بالمركز الأول علي مستوى المحافظة وصعود المدرسة في المسابقة.

وفي شمال سيناء، وزعت أمانة مدينة الشيخ زويد مساعدات غذائية عينية ولحوم بلدي على المواطنين في القرى الأكثر احتياجا خاصة قرية الغراء والقرى المجاورة؛ لتقديم يد العون والمساندة لأهالينا في المحافظة خلال شهر رمضان.

وكانت أمانة الحزب بالمحافظة أقامت معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الضرورية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار واستعدادا لشهر رمضان، ويشمل كل مستلزمات الشهر المبارك، بالإضافة للخضروات والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الحزب لخدمة مستحقي الدعم من أهالي شمال سيناء.

وفي الغربية، تقيم أمانة مركز السنطة، الدورة الرمضانية لكرة القدم، غدًا الأربعاء، بملعب يلا كورة، تحت إدارة الوحدة الحزبية بمسهلة الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك لتفعيل التواصل بين الشباب وتعزيز الجوانب المختلفة مثل الجانب الاجتماعي والترفيهي والرياضي.

وفي الفيوم، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع كرتونة المساعدات الغذائية العينية، التي تحتوي على السلع الغذائية، وذلك على المستحقين من أهالينا في بندر ثاني الفيوم وتم التوزيع في حي السلخانة والحاكورة وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان الوصول للأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.