بالصور.. تطوير ساحة الحسين ضمن مشروع تطوير مساجد آل البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، صورا لتطوير ساحة مسجد الإمام الحسين ضمن المشروع القومي لتطوير مساجد وأضرحة ال البيت.

وكانت مؤسسة مساجد، أعلنت خطة مشروع تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، حيث تسعى المؤسسة لأن يكون مسجد الإمام الحسين هو "الحرم المصري".

وقال الدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، إن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سوف يتم العمل عليها تباعًا.

وأضاف، أن المشروع مرتبط بتطوير القاهرة الفاطمية، نستهدف رصد 150 مليون جنيه لتطوير مسجد الإمام الحسين، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتطوير المسجد ثم نتولى النظافة والصيانة بالمسجد.