يحتوي على مليون صاروخ.. ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مخزن به كمية كبيرة من الألعاب النارية بمنطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بإتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (عدد 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.