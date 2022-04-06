مصدر يكشف حصيلة ضحايا حادث الدائري الإقليمي المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهد الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة حادث سير مروع إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، ما أسفر عن وقوع حالات وفيات وسقوط مصابين.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الدائري الإقليمي، يفيد بوجود كثافات مرورية عالية بسبب وقوع حادث.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وأوناش المرور، فيما قام رجال المرور بسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تقوم الأجهزة المعنية بحصر المصابين وحالات الوفاة.