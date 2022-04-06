"هاتي فلوس اشتري بودرة".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في"تبة" مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال الزوج في التحقيقات إنه يتعاطى المواد المخدرة "بودرة" وأنه يطلب أموال بشكل دائم من زوجته لشراء المخدرات، ويوم الحادثة رفضت المجني عليها إعطائه أي أموال لعلمها بطبيعة انفاقها، كما أنه اعتاد على بيع عفش البيت.

وأضاف الزوج، يوم الحادثة طلبت منها أموال وعندما سألتني عن السبب "قلتلها هشتري بودرة"، فرفضت فتشاجرت معها، وبعدها جلبت سكين من المطبخ وطعنتها 8 طعنات أسفرت عن مقتلها في الحال، وعندما تيقنت من وفاتها هربت من المنزل وتركت جثتها حتى اكتشف الجيران الأمر بسبب الرائحة الناجمة عن تحلل الجثة.

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة ربة منزل مقتولة ومتحللة داخل شقتها بمنطقة التبة التابعة لمدينة نصر، بالفحص والتحريات التي أجراها الرواد إبراهيم الغمري وأحمد المنوفي تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرواد الحسيني جاد وعمر صدقي معاوني مباحث القسم من ضبط المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله المقدم أحمد عبده نائب مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.