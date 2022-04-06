شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان ينظم ندوة بعنوان كيفية كتابة السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان ندوه بعنوان كيفيه كتابه السيرة الذاتية وفقا للمقاييس العالميه ومهارات المقابلة الشخصية وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العال واشراف السيد عطا رئيس قطاع التعليم وأحمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية ، وذلك في إطار مبادرة "المعاهد فيها ثقافة".

و حاضر فيها دكتور محمد ثروت مدير تحرير جريدة وموقع الخليج 365 وبحضور المهندس طه رجب عميد المعهد أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، واسامه محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى ، وداليا خيرى مسئول النشاط الثقافى ،والقائم بتنظيم الندوه محمد وائل مسئول النشاط الثقافى بالمعهد

وتضمنت الندوه كيف تقنع روبوت ats بسيرتك الذاتية، وأخطاء شائعه فى كتابة cv و مهارات المقابلة الشخصية، ومهارات كتابة البريد الإلكتروني.