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وزير الأوقاف يهنئ رئيس مجلس الدولة بالشهر الكريم

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 5/ 4/ 2022م بمقر مجلس الدولة ، حيث هنأه وأعضاء المجلس بالشهر الكريم ، وأهداه نسخة من كتاب الله (عز وجل) بمناسبة هذا الشهر الفضيل ، كما أهداه بعض إصدارات وزارة الأوقاف كتاب : الدولة مفهومها وتطورها ، وكتاب : الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة ، وكتاب : حديث الصيام ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

 

من جانبه أشاد المستشار  محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة بدور الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ، سواء من جهة إصداراتها العلمية المتميزة أم من جهة إعداد وتدريب وتأهيل الأئمة ، وإحكام سيطرتها على المساجد.

 

وقد حضر هذا اللقاء كل من المستشار  طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة ، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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