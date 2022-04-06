شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يناقش مع صندوق الرياضة المصري خطة التسويق ومشروعات دعم ورعاية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي صندوق دعم الرياضة المصري، بحضور الدكتور عماد البنانى العضو الفني المنتدب للصندوق، والمستشار عمرو حسين عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد حلمي قوره نائب المدير للشئون المالية.

تناول اللقاء آخر المستجدات في خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.

كما تناول اللقاء استعراض عده مقترحات من ممثلي الصندوق وتضمنت 3 مشروعات وهي "مشروع لرفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للنشء، ومشروع لدعم مشروع الموهبة والبطل الاوليمبي بجانب الشركات الموجودة، ومشروع آخر لدعم الأبطال الرياضيين بداية من 2025 عقب أولمبياد باريس"، وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة العلمية بالوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الصندوق يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية، وكما يؤكد علي أهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية.