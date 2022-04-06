شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يناقش أمور الرعاية فى الإسماعيلية مع الأنبا سارافيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية.

وعرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى الإيبارشية.

وكان قداسة البابا ناقش صباح اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير ديان كتراتشيف سفير بلغاريا فى مصر، والذى حضر للتعارف مع قداسة البابا، وقدم قداسته الدعوة خلال الجلسة لبطريرك الكنيسة البلغارية لزيارة مصر والكنيسة القبطية.

واستقبل قداسته أيضا الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، حيث عرض خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى الأقصر.