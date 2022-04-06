شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الهيئة تشهد نقلة استثمارية هائلة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء مع قيادات هيئة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الثلاثاء، حيث هنأ الوزير قيادات الهيئة والعاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية ، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة ، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية ، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف المصرية ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ما تم في هيئة الأوقاف المصرية جهد ممتاز، ولكننا نأمل في تحقيق المزيد لنصل إلى تحقيق 2 مليار جنيه هذا العام ، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية ستشهد نقلة استثمارية هائلة في الفترة المقبلة ، بما يستوجب البناء على عاملين أساسيين : التخطيط ، ومزيد من بذل الجهد.

وعن متحصلات شهر مارس أكد وزير الأوقاف أن الهيئة حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي ، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي2020 /2021م ، وبنسبة زيادة قدرها 97,3% ، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%.

مبينًا أن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9% ، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 م وبنسبة زيادة قدرها 49%.

وخلال اللقاء وضع وزير الأوقاف خطة العمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، والتي تُبنى على مزيد من الجهد ، واستمرارية التحديث والتطوير ، وتقسيم العمل ليتم استيعابه بصورة كاملة دقيقة.