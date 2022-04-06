شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 30 محفظا ومحفظة جددا للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة اختبار (30) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة السادسة والعشرون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2615 ) محفظًا ومحفظة، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه جارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

1. أشرف أحمد علي عمارة - الجيزة

2. إبراهيم السيد إبراهيم سويلم - الجيزة

3. عاصم عمرو محمود عبد الفتاح - الجيزة

4. آمال فتحي عبد المجيد الطويل - الجيزة

5. رحمة أحمد محمود أحمد - الدقهلية

6. مروة حسين عبد الحميد عبد العزيز - الدقهلية

7. إيناس نادر محمود عبده - الدقهلية

8. سميرة محمد أبو العطا شلتوت - الدقهلية

9. إيمان محمد عبد الجبار - الدقهلية

10. شريهان الدندراوي صديق - الدقهلية

11. صباح إبراهيم متولي جمعة - الدقهلية

12. زينب صلاح فريد وجدي - الدقهلية

13. رشا يوسف محمد يوسف - الدقهلية

14. آمال كمال محمود أحمد - الدقهلية

15. سماح حسن علي إبراهيم - الدقهلية

16. إيمان محمد حسن الفيومي - الدقهلية

17. أسماء محمد محي الدين - الدقهلية

18. شيماء عاطف حسين محمد - الدقهلية

19. أمل عبد المنعم علي أحمد - الدقهلية

20. سلوى سيد أحمد جمعة - الدقهلية

21. مها محمد عبد الحافظ - الدقهلية

22. عادل حامد إبراهيم نوار - الدقهلية

23. نورهان عصام محمد - الدقهلية

24. محمد إبراهيم غزالي - الدقهلية

25. أزهار السيد عبد الشافي - الدقهلية

26. إيمان مختار أمين - الدقهلية

27. نوال فاروق محمود شحاتة - الدقهلية

28. مرفت عبد الحميد عبد الحميد - الدقهلية

29. فهيمة علي محمد العيسوي - الدقهلية

30. هاني النحاس الشرقاوي أحمد - الدقهلية