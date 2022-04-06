شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب قس لكنسية سنهور القبلية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل رسامة وتنصيب القس إبرام زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنهور القبلية بمحافظة الفيوم، إحدى أقدم الكنائس الإنجيلية بمحافظة الفيوم، والتى تأسست سنة 1875، كما شارك في برنامج الاحتفال القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس خليل كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى بداية كلمته: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة الإنجيلية بسنهور، وجميع شعب الفيوم، بمناسبة رسامة وتنصيب القس ابرام زكريا قسًّا وراعيًا للكنيسة".



رسامة قس



وصول الدكتور أندرية زكى