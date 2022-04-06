شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: يجوز لمريض السكر المضمضة خلال نهار رمضان ومعجون الأسنان لا يفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تنظيف الأسنان بالمعجون أو السواك جائز شرعا خلال نهار شهر رمضان، كما أن المضمضة جائزة شرعا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات لبرنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، "أن من كان ريقه ناشف لأنه مريض سكر له أن يتمضمض ليرطب الفم حتى يستطيع أن يتكلم ويكون نشيط ويستطيع أن يؤدى عمله".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "علينا أن نتجنب الأمور المفطرات وهذه أشياء محصورة للغاية مثل الأكل والشراب والتدخين وهى أشياء بسيطة، والإنسان يعيش حياته طبيعية ولا يبالغ فى الأشياء، والصائم له أن يتمضمض وأن يستعمل السواك، رغم أن َخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ، فيجوز تنظيم الأسنان بالمعجون ولكن عليه يأخذ باله بحيث لا يسحب إلى الحلق.