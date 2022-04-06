شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إنشاء لجنة عليا مع الضرائب لحل مشكلات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع ظهر اليوم الثلاثاء بمصلحة الضرائب العامة وفد نقابة الأطباء برئاسة د.حسين خيري نقيب الأطباء و ضم د. إبراهيم الزيات و د. أحمد السيد عضوي مجلس نقابة الأطباء مع وفد مصلحة الضرائب الذي ضم مختار عباس نائب رئيس المصلحة وعلاء عيسى رئيس لجنة البحوث ومجموع من المساعدين ، و الدكتور هشام ذكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.

وأعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذا الإجتماع استكمالا للقاءات سابقة بحثت كيفية التعاون بين مصلحة الضرائب و نقابة الأطباء و انضم لهذا الإجتماع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

و أضاف د.إبراهيم الزيات أن الإجتماع أسفر عن خمسة قرارات هي:-

1- إنشاء لجنة عليا مستديمة بين النقابة العامة للأطباء و مصلحة الضرائب لحل مشاكل الأطباء المتعلقة بالضرائب.

2- إنشاء لجنة نقابية خاصة بالضرائب في النقابة العامة و النقابات الفرعية بالمحافظات.

3- في حالة حدوث نزاع بين مصلحة الضرائب و الطبيب ‘يتم إخطار نقابة الأطباء قبل إجراءات الحجز أو إبلاغ النيابة.

4- تنظيم ندوات و محاضرات للتوعية الضريبية.

5- قيام مأمور ضرائب بكل محافظة بتدريب موظف النقابة الفرعية بالمحافظة على كيفية إدخال و ملئ الاقرارات الضريبية و القيمة المضافة.

و أشار د.إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه تم إرجاء كيفية تنفيذ مادتي 8 و 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، و أوضح الزيات أنه سبق لمجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعاته السابقة الإعتراض على إبلاغ النقابة للضرائب بأسماء الأطباء الذين يتقدمون بإجراءات التسجيل لترخيص المنشآت الطبية الخاصة، فالمستقر قانوناً أن النقابة ليست الجهة النهائية التي تصدر ترخيص المنشآت الطبية الخاصة و إنما هي مرحلة إجرائية أولية لا تعني بالضرورة قيام الطبيب بالعمل الفعلي بالمنشاة حيث لا يحق له ذلك إلا بعد صدور شهادة الترخيص للمنشأة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة و مديرياتها بالمحافظات.