النيابة تأمر بفحص هاتف خبيرة التغذية دعاء سهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، بفحص الهواتف المضبوطة مع خبيرة التغذية العلاجية "دعاء سهيل" المتهمة بالترويج لأدوية مجهولة المصدر، وكذلك هواتف مدير مبيعاتها.

وقررت النيابة، اليوم الثلاثاء، بحبس دعاء سهيل خبيرة التخسيس والتغذية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالترويج لأدوية مجهولة المصدر.

وقالت التحريات، إن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وأضافت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيًا.

وقالت "سهيل" إنها خبيرة تغذية حصلت على الدكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2019، كما أنها من أول مؤسسي فكرة "التخسيس أونلاين" في مصر لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

ووفق موقعها على الإنترنت، فإن دعاء سهيل كُرِّمت عام 2018 في مهرجان المرأة العربية للإبداع، وألَّفت كتاب "التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي".

وذكر الموقع أن لها 12 بحثًا ودراسة تتعلق بالتغذية العلاجية.

وكانت دعاء سهيل ضيفًا دائمًا على القنوات المصرية باعتبارها حاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية.