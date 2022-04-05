حدث في 8 ساعات| تحركات بشأن "شيوكولاتة المخدرات".. وموعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار الموجه الحارة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيهان رئاسيان.. السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ووزير الإسكان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".

وبحسب بيان رئاسي، وجه الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فتح باب تلقي طلبات تنظيم الحج السياحي أمام الشركات

أعلنت غرفة شركات السياحة فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة "Trans.hajj.gov.eg".

وقالت الغرفة، في خطاب موجه للشركات السياحية -حصل عليه الخليج 365- إن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة بشأن بدء الإجراءات والاستعدادات التحضيرية لموسم الحج 1443 هـ/ 2022 م.

وأوضحت الغرفة أن الطلبات تتضمن المستوى الذي ترغب الشركة في تنفيذه وذلك اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022 الموافق رمضان 1443 هجرية وحتى يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 هجرية، وذلك إلى حين قيام السلطات السعودية بإخطار السلطات المصرية بكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بموسم الحج.​

الحرارة 43 ومستمرة.. متى تنكسر الموجة؟

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة بخصوص الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت منار في تصريحات لها اليوم، إن الموجة شديدة الحرارة بدأت اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل على كافة أنحاء الجمهورية، لتشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، مشيرة إلى أنها أعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات، وصلت على جنوب الصعيد إلى 43 درجة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحرك رسمي بشأن الشيكولاتة المخدرة بالأسواق

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أية سلعة تدخل البلاد يتم إجراء كل التحاليل والفحوصات عليها، والتي تدل على سلامة المنتج من جميع الجهات حتى حصولها على الإفراج الجمركي.

جاء ذلك تعقيبًا على ما أُثير حول تداول شيكولاتة مستوردة بالأسواق تحتوي على مخدر.

وقال بيان سابق لوزارة الداخلية، إنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وكشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن التحرك رسميًا بعد الشكوى المتداولة بوجود شيكولاتة في الأسواق تحتوي على مخدرات.

وقال "منصور"، لمصراوي، إن "سلامة الغذاء تدير الملف علميا وفنيا وخلال 3 أيام ستعلن النتيجة بخصوص تلك الشكوى".

وأوضح أنه تم التعامل مع الشكوى بسحب العديد من العينات من الأسواق، وسيتم تحليلها لإظهار مدى وجود عينات مخدرة داخلها أم لا.

تعرف على موعد انتهاء خطة "الكهرباء" بشأن بزيادة الأسعار سنويًا

تنتهي خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من رفع الدعم على أسعار الكهرباء في العام المالي 2024/2025، حيث كان من المخطط أن يتم رفع الدعم الكامل عن الطاقة خلال العام 2021-2022، لكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تم تأجيل الرفع الكامل للدعم في العام الحالي.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تقسيم تلك الزيادات السعرية على الـ5 سنوات القادمة ليتم الرفع الكامل عن دعم الكهرباء في العام المالي 2024/2025، وترتب على ذلك تحمل الموازنة العامة عبئا ماليًا يقدر بـ7.26 مليار جنيه؛ مقابل زيادة مد فترة الدعم على أسعار بيع الكهرباء.

لمزيد من التفاصيل من هنا

غرامة 25 جنيها لمن يرتكب هذه المخالفة بالسكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها ستقوم بتحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها على أي شخص يخرج من البوابات الموجودة بمحطات السكة الحديد دون أن يحمل معه تذكرة الركوب.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات، تعلن الهيئة أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/2022 عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة سيتم تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها.