بالصور.. "الزراعة": إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان، تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، بأن اللقاحات التي جرى إرسالها هي من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية، كما تم كذلك إيفاد وفد من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق.

وأكد مدير معهد الأمصال، أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين.​