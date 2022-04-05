اللجنة القومية للآثار المستردة تبحث ملف القطع الأثرية المهربة خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعضوية كل من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية والعدل والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

يأتي الاجتماع لبحث القضايا المتعلقة باسترداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وآخر ما آلت إليه عمليات الاستراداد، وكذلك مناقشة كافة الرؤي المتعلقة بهذا الشأن، الأمر الذي يعمل على إيجاد حلولا للتيسير من عمليات الاستراداد والتي تتعاون فيها كافة الجهات المعنية بالدولة.​