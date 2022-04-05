تعرف على موعد انتهاء خطة "الكهرباء" بشأن بزيادة الأسعار سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

تنتهي خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من رفع الدعم على أسعار الكهرباء في العام المالي 2024/2025، حيث كان من المخطط أن يتم رفع الدعم الكامل عن الطاقة خلال العام 2021-2022، لكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تم تأجيل الرفع الكامل للدعم في العام الحالي.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تقسيم تلك الزيادات السعرية على الـ5 سنوات القادمة ليتم الرفع الكامل عن دعم الكهرباء في العام المالي 2024/2025، وترتب على ذلك تحمل الموازنة العامة عبئا ماليًا يقدر بـ7.26 مليار جنيه؛ مقابل زيادة مد فترة الدعم على أسعار بيع الكهرباء.

زلفت المصدر لمصراوى، إلى أنه فى سياق متصل ثبتت الدولة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق - العالي - المتوسط) للسنوات خلال فترة الدعم الجديدة حتى عام 2024-2025، لدعم القدرات الصناعية بالبلاد التي تمثل قاطرة الاقتصاد الأمر الذي يعود على المستهلك النهائي بالإيجاب.

وأشار المصدر إلى أن زيادة الأسعار تسير في إطار برنامج لخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء في مصر، بهدف الوصول إلى منتجات طاقة غير مدعومة على أن يتم تعويض الفئات أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بدعم آخر يمكن أن يكون نقديا من خلال برنامج دعم تكافل وكرامة أو سلع غذائية. ولا يزال سعر بيع الكهرباء للمواطنين مدعوما بنسبة كبيرة من جانب الدولة.

وأكد أن تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشديد الرقابة على شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لمتابعة ورصد انتظام قراءة العدادات القديمة من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حيث تم تصميم البرنامج على أن يستقبل القراءة من خلال عداد المشترك.

​